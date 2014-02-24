ВР освободила Новохатько с должности министра культуры

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об освобождении от выполнения обязанностей министра культуры Украины Леонида Новохатько (регистрационный №4219)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 народных депутатов Украины.

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Во время рассмотрения проекта постановления об увольнении Новохатько председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что в парламент Украины поступило заявление Новохатько об увольнении его по собственному желанию.

Народный депутат Украины Вячеслав Кириленко, который является автором постановления об увольнении, отметил, что Новохатько пытались найти несколько дней, но его нигде не было, поэтому нецелесообразно удовлетворять его заявление. Поэтому парламент принял решение об увольнении Новохатько.