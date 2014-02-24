Добкин добрался до своего кабинета - пресс-служба

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По сведениям пресс-службы, в ходе совещания первый заместитель председателя облгосадминистрации Валентин Дулуб сообщил о том, что все системы жизнеобеспечения региона работают стабильно, в штатном режиме.

Читайте такжеВ Харькове под ОГА требуют отставки Добкина и КернесаВ ОГА подчеркнули, что сообщений об отключении систем теплоснабжения, электроснабжения не поступало, стабильно работают предприятия системы ЖГХ, школы, медицинские учреждения, детские сады, школьные автобусы осуществляют подвоз детей.

«Для нас самым важным вопросом является обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения региона. Любая нестабильность может привести к хаосу. К счастью, на Харьковщине ситуация стабильная», - подчеркнул Добкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром перед входом в Дом Советов дежурят активисты Евромайдана, которые требуют отправить Добкина и Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса в отставку.

Брифинг Добкина, который планировалось провести в пресс-центре ОГА в 11.00, был перенесен.

После этого самооборона харьковского Евромайдана, в которую также входят представители «Правого сектора», ультрас харьковского «Металлиста» и харьковской общины, заявила, что для принятия неотложных решений гарантирует безопасность пребывания председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в помещении ОГА.

Община ожидает решений, которые будут обеспечивать общественный покой и мир на территории Харькова и Харьковской области, и урегулирование политического кризиса.