Мэра Ужгорода отправили в отставку

Депутаты Ужгородского городского совета сегодня на сессии, специально созванной для выражения доверия или недоверия городскому председателю, высказались за его отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, за отставку мэра проголосовал 41 депутат.

Сессию на сегодня, 24 февраля, созывали на 10.00, однако до 13.00 депутаты не могли собрать необходимое количество голосов. Только в 13.23 состоялось голосование.

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В Ужгородском городском совете 60 депутатов.

Справка УНИАН. 21 февраля участники акций протеста захватили здание Ужгородского городского совета. После захвата здания активисты объявили, что мэр Ужгорода должен написать заявление об отставке на протяжении суток.

В тот же день мэр Ужгорода Виктор Погорелов обнародовал заявление, в котором просил депутатов горсовета собраться на сессию и определиться с доверием или недоверием к нему.

20 февраля городской председатель Ужгорода написал заявление о выходе из Партии регионов.