Мэр Ялты подал в отставку
13:25, 24 февраля 2014Политика
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Пока исполняющим обязанности мэра стал секретарь горсовета Сергей Карнаух.
Илаш подал в отставку
Мэр Ялты Сергей Илаш, избранный в июне 2013 года, подал в отставку.
Он написал заявление, которое в понедельник утвердила сессия городского совета, сообщил УНИАН представитель мэрии.
Горсовет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой назначить внеочередные выборы мэра.
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Пока исполняющим обязанности мэра стал секретарь горсовета Сергей Карнаух.
Илаш с ноября 2010 года - секретарь Ялтинского горсовета, с декабря 2012 года исполняет обязанности городского головы, в июне 2013 года избран мэром, был кандидатом от Партии регионов.
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