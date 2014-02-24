Мэр Ялты подал в отставку

Мэр Ялты Сергей Илаш, избранный в июне 2013 года, подал в отставку.

Он написал заявление, которое в понедельник утвердила сессия городского совета, сообщил УНИАН представитель мэрии.

Горсовет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой назначить внеочередные выборы мэра.

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Пока исполняющим обязанности мэра стал секретарь горсовета Сергей Карнаух.

Илаш с ноября 2010 года - секретарь Ялтинского горсовета, с декабря 2012 года исполняет обязанности городского головы, в июне 2013 года избран мэром, был кандидатом от Партии регионов.