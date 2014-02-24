Глава Севастополя подал в отставку и вышел из ПР

Это выяснилось сегодня на закрытом аппаратном совещании в городской администрации, сообщает 0692.ua.

Владимир Яцуба уже написал заявление об отставке с поста председателя СГГА и о выходе из Партии Регионов.

Читайте такжеСепаратисты в Севастополе решили переизбрать мэра города В ближайшие полчаса в администрации города состоится брифинг для журналистов, который сегодня проходит раньше обычного, на котором экс-градоначальник, возможно, объяснит свою позицию и расскажет о дальнейших планах.