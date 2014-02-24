Глава Севастополя подал в отставку и вышел из ПР
12:12, 24 февраля 2014Политика
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Председатель севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба подал в отставку
Яцуба подал в отставку
Это выяснилось сегодня на закрытом аппаратном совещании в городской администрации, сообщает 0692.ua.
Владимир Яцуба уже написал заявление об отставке с поста председателя СГГА и о выходе из Партии Регионов.
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