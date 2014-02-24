В Чопе повалили памятник Ленину

Об этом на своей странице в сети Фейсбук написал один из активистов Майдана, закарпатский журналист Андрей Ганусич.

Читайте такжеВ Херсоне повалены памятник Ленину (фото)

Как написано на его странице в соцсети, в Чопе памятник Ленину стоял между дамбой и кладбищем на территории дома престарелых, куда его переставили, забрав с центральной площади города.

О том, кто свалил памятник - неизвестно, поскольку случилось это ночью и свидетелей пока нет.

Перед тем 22 февраля повалили памятник Ленину в селе Ганичи в Тячевском районе. Тогда закарпатские СМИ писали, что это был последний памятник Ленину на территории Закарпатья. Однако оказалось, что до сих пор стоял памятник и в Чопе.

Сейчас в сети Фейсбук сообщается, что еще один памятник стоит в Виноградовском районе области.