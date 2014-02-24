Тимошенко прилетела к матери в Днепропетровск
07:28, 24 февраля 2014Политика
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В Днепропетровск уже прилетела лидер оппозиции Юлия Тимошенко.
Дом семьи Тимошенко / Кадр ТСН
Она прибыла чартерным рейсом в условиях полной секретности. Работникам аэропорта запретили говорить хотя бы слово про эту пассажирку.
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Юлия Тимошенко поехала в семейное гнездо - это несколько домов между двумя улицами в центре Днепропетровска. Там она встретилась с мамой, которая находится в очень тяжелом состоянии, сообщает ТСН.
Семья счастлива, но фейерверков нет.
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