Тимошенко прилетела к матери в Днепропетровск

Она прибыла чартерным рейсом в условиях полной секретности. Работникам аэропорта запретили говорить хотя бы слово про эту пассажирку.

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Юлия Тимошенко поехала в семейное гнездо - это несколько домов между двумя улицами в центре Днепропетровска. Там она встретилась с мамой, которая находится в очень тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

Семья счастлива, но фейерверков нет.