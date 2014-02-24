США - России: военное вмешательство в Украину было бы серьезной ошибкой

Как сообщает Радио Свобода, такой ответ Райс дала по просьбе ведущего телеканала NBC прокомментировать гипотетический сценарий, по которому Россия бы могла применить силу для того, чтобы решить ситуацию в Украине в свою пользу.

"Раскол не в интересах ни Украины, ни России, ни ЕС или США. Так же не в интересах ни одной из этих сторон видеть возвращение насилия и эскалации ситуации", - подчеркнула она.

"Не существует никакого внутреннего противоречия между Украиной, которая имеет длительные исторические и культурные связи с Россией, и современной Украиной, которая стремится теснее интегрироваться с Европой", - добавила Райс.