США - России: военное вмешательство в Украину было бы серьезной ошибкой

04:10, 24 февраля 2014
Политика
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Советник по национальной безопасности США Сюзан Райс заявила, что военное вмешательство России в дела Украины было бы "серьезной ошибкой".

Віталій Уманець / facebook.com

Как сообщает Радио Свобода, такой ответ Райс дала по просьбе ведущего телеканала NBC прокомментировать гипотетический сценарий, по которому Россия бы могла применить силу для того, чтобы решить ситуацию в Украине в свою пользу.

"Раскол не в интересах ни Украины, ни России, ни ЕС или США. Так же не в интересах ни одной из этих сторон видеть возвращение насилия и эскалации ситуации", - подчеркнула она.

"Не существует никакого внутреннего противоречия между Украиной, которая имеет длительные исторические и культурные связи с Россией, и современной Украиной, которая стремится теснее интегрироваться с Европой", - добавила Райс.

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