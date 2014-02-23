Дом семьи Януковича в Донецке стоит без охраны
19:56, 23 февраля 2014Политика
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К дому, где живет жена экс-президента Людмила Янукович и семья его старшего сына Александра в Донецке, можно свободно проехать, только один раз встретив охрану.
Об этом сообщает корреспондент BBC Украина в Донецке.
На трассе перед поворотом к дому стоит усиленный пост ГАИ и милиционеров с автоматами.
Переулок, ведущий к дому, пуст. Звонок домофона работает, но ответа изнутри - нет. Так же пусто в будке охранников у входа.
Усадьба семьи экс-президента занимает целых четыре адреса по улице Райниса от 65а до 65г. Несколько сооружений окружены одним забором. Рядом расположены также недешевые дома, соседей на улице не видно.
В воскресенье, отвечая на вопрос журналистов, председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий заявил, что не знает, где находится Виктор Янукович.
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