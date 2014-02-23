Европа признала новую власть в Украине и призвала к реформам

"Ситуация в Украине очень шаткая. Объявление о президентские выборы 25-го мая приветствуется, и оно важное. Изменения приходят в Украину. Я отдаю дань уважения мирным протестующим и призываю всех к спокойствию", - заявил Мартин Шульц, президент Европарламента.

В то же время министр иностранных дел Швеции Карл Бильд на своей странице в Твиттере написал, что теперь украинцам надо думать о будущем, говорится в сюжете ТСН.

"Урок революций: надо мгновенно думать о завтра и послезавтра. Иначе все может пойти кувырком. Новое правительство требует радикального пакета реформ, и радикальной международной помощи. Надо двигаться вперед, не теряя времени", - заявил он.

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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон призвала все стороны продолжать содержательный диалог для реализации законных демократических стремлений украинского народа.

Эштон отметила, что ЕС надеется, что украинцы будут вести себя ответственно с целью защиты единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. "Я призываю всех соблюдать верховенства права и Конституции", - подчеркнула представитель ЕС.

Она подчеркнула необходимость долговременного разрешения политического кризиса. По мнению Эштон, оно должно включать, в частности, проведения конституционной реформы, формирования нового всеобъемлющего правительства и создание условий для демократических выборов.

Также Эштон приветствовала освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Эштон считает его "важным шагом в направлении рассеивания опасений относительно выборочного правосудия в Украине".