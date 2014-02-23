Кернес жалуется на угрозы и просит защиты у милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал на пресс-конференции в Харьковском аэропорту после прилета в Украину.

«Я постоянно днем получаю сотни угроз различного направления. То, что касается моей безопасности, это мое личное дело. А также я считаю, что это работа правоохранительных органов. Я считаю, что когда сегодня есть угроза, и я о ней заявляю официально, публично и гласно. Убежден, что правоохранительные органы должны в этом направлении поработать», -сказал Кернес.

Кернес также заверил, что не планирует создавать и возглавлять пророссийские партии в Харькове.

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«То, что касается каких-то партии возглавлять, я могу одно сказать: я возглавляю Федерацию футбола в городе Харькове. Художественную гимнастику, Партию регионов. Мне достаточно. Довольно. Все!”, - подчеркнул Кернес.

Кернес готов выполнять законы, принятые Верховной Радой Украины в нынешних условиях.

В то же время он выразил убеждение, что принятые Верховной Радой законы и постановления в будущем станут предметом рассмотрения Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, сообщила о Госпогранслужба выезд в России Кернеса и председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.

Сегодня, 23 февраля, Кернес вернулся в Украину. По словам мэра, в выходные дни он посетил Женеву, кроме того, побывал в России.