В Одессе состоялся марш против Евромайдана под флагами России и СССР

17:44, 23 февраля 2014
Политика
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В Одессе состоялся марш против Евромайдана под флагами России и СССР. 

deita.ru

Как передает корреспондент УНИАН, более 2 тыс. противников евроинтеграции Украины собрались на Соборной площади – приблизительно в одном километре от памятника Дюку, где в это время проходила акция сторонников Евромайдана. 

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Они держали флаги России, флаги Одессы, флаги СССР, а также плакаты: «Мы не мясо для жирафа Евросоюза», «Профашистов геть!», «Одесская дружина», «Одесса, проснись!», «Долой Майдан!» и т. д. Среди собравшихся – около 100 человек с черенками от лопат. 

От Соборной площади люди пошли пешком в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. По дороге участники акции скандировали: «Позор!», «Слава Одессе!», «Свободу Игорю Маркову», «Новороссия» и прочее. Некоторые пели: «Вставай, страна огромная!». 

В парке участники акции прошли по Алее Славы к памятнику Неизвестному матросу, возложили цветы, затем провели митинг, во время которого организатор мероприятия, лидер организации «Молодежное единство» Антон Давидченко призвал всех вступать в отряды, чтобы противостоять Евромайдану. Он также заявил, что создает новую общественную организацию, которая выдвинет своих кандидатов на ближайших выборах. Давидченко также огласил номер телефона, по которому нужно звонить, чтобы записаться в «Народную дружину» и добавил, что каждый вечер они будут собираться в 18.00 на Куликовом поле, чтобы обсуждать план действий. 

На митинге также выступил депутат горсовета, член партии «Родина» Александр Васильев, заявивший, что лидер Игорь Марков, «избивший националиста», должен быть на свободе.

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