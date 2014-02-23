Кернес намерен отстаться мэром Харькова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции по прилету в Украину.

«На сессии Харьковского городского совета, я думаю, вам не нужно ожидать от меня никаких заявлений о моей отставке. Я это хочу сразу анонсировать. Я сразу хочу сказать, что я не покидаю пределы Украины», - сказал Кернес.

Он добавил, что продолжит возглавлять Харьковскую городскую организацию Партии регионов.

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«На сегодняшний день я не вышел из партии, я остаюсь членом партии, я остаюсь руководителем Харьковской городской партийной организации», - подчеркнул Кернес.

Он добавил, что 26 февраля на сессии горсовета фракция Партии регионов в горсовете примет коллегиальное решение, «в каком направлении мы дальше рухатємося».