Добкин не собирается уходить в отставку - заявление ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Харьковской ОГА.

“Несмотря на все громкие заявления по поводу исчезновения губернатора Харьковской области Михаила Добкина, сообщаем о том, что председатель Харьковской областной государственной администрации является действующим руководителем Харьковской области, который не писал и не собирается писать заявление об отставке с занимаемой должности. В понедельник, 24 февраля 2014 года Михаил Добкин как действующий председатель ХОГА продолжит свою работу в обычном режиме”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба подтвердила информацию о выезде в Россию Добкина и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

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Как сообщил сегодня заместитель председателя — руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации Василий Хома, где сейчас находится Добкин, информации нет, однако, по его данным, в понедельник, 24 февраля, он должен выйти на работу.

При этом он также подтвердил информацию о том, что несколько заместителей Добкина и его пресс-секретарь написали заявления об увольнении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, Кернес возвращается и будет в харьковском аэропорту сегодня около 14.45.