Тягнибок хочет принять новый закон о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал после отмены ВР Закона “О принципах государственной языковой политики”.

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Тягнибок отметил, что пока будет действовать закон о языках в редакции 1989 года, и с представителями национальных меньшинств, которые представлены в парламенте, “нам вместе нужно будет в ближайшее время наработать и принять новый закон о языках, который будет удовлетворять всех”.