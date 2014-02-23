Тягнибок хочет принять новый закон о языках
13:47, 23 февраля 2014Политика
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Лидер “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что в ближайшее время необходимо принять новый закон о языках.
Тягнибок хочет новый закон о языках
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал после отмены ВР Закона “О принципах государственной языковой политики”.
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Тягнибок отметил, что пока будет действовать закон о языках в редакции 1989 года, и с представителями национальных меньшинств, которые представлены в парламенте, “нам вместе нужно будет в ближайшее время наработать и принять новый закон о языках, который будет удовлетворять всех”.
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