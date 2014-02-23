Верховная Рада уволила Кожару с должности главы МИД

12:57, 23 февраля 2014
Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление об освобождении Леонида Кожары от исполнения обязанностей министра иностранных дел.

Леонида Кожару уволили с должности главы МИД

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. Кожара занимал должность главы МИД с 24 декабря 2012 года.

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