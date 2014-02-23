Верховная Рада уволила Кожару с должности главы МИД

Верховная Рада Украины приняла постановление об освобождении Леонида Кожары от исполнения обязанностей министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале. Справка УНИАН. Кожара занимал должность главы МИД с 24 декабря 2012 года.

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