Фюле советует Украине найти "баланс между потребностью в справедливости и духом компромисса"
23:59, 22 февраля 2014Политика
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Комиссар Европейского Союза по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал субботние события в Украине историческими
Также он призвал найти баланс между потребностью справедливости и духом компромисса и национального единства.
Об этом Фюле написал в Twitter.
”Исторический день для Украины: в последующие дни важно найти баланс между потребностью справедливости и духом компромисса и единства”, - написал еврокомиссар.
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