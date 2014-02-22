Фюле советует Украине найти "баланс между потребностью в справедливости и духом компромисса"

Также он призвал найти баланс между потребностью справедливости и духом компромисса и национального единства.

Об этом Фюле написал в Twitter.

”Исторический день для Украины: в последующие дни важно найти баланс между потребностью справедливости и духом компромисса и единства”, - написал еврокомиссар.