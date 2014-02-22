Журналисты и представители шоу-бизнеса призывают сохранить единство страны
22:36, 22 февраля 2014Политика
1
В любви признались Владимир Зеленский, Алла Мазур, Фоззи, Соломия Витвицкая и многие другие.
Звезды украинского телеэфира и шоу-бизнеса обратились к украинцам с призывом сохранить единство страны. Видеоролик записали известные певцы, шоумены, а также ведущие и журналисты телеканала "1+1". Все они рассказали о том, где родились, чем любят и ценят свою страну, и как не хотят ее потерять.
Видеоролик "1+1" призывает украинцев сделать все для того, чтобы уберечь единство Украины и обеспечить процветание нашего государства в будущем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter