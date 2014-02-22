Журналисты и представители шоу-бизнеса призывают сохранить единство страны

Звезды украинского телеэфира и шоу-бизнеса обратились к украинцам с призывом сохранить единство страны. Видеоролик записали известные певцы, шоумены, а также ведущие и журналисты телеканала "1+1". Все они рассказали о том, где родились, чем любят и ценят свою страну, и как не хотят ее потерять.

Видеоролик "1+1" призывает украинцев сделать все для того, чтобы уберечь единство Украины и обеспечить процветание нашего государства в будущем.