В Николаеве повалили памятник Ленину (фото)

Об этом сообщает корреспондент НикВестей с места событий.

По его словам, после того, как коммунальщикам не удалось краном поднять памятник, его просто столкнули автомобилем с постамента, в результате чего у Ленина отвалилась голова.

Активисты сразу же залезли на памятник и спели гимн Украины. После этого на место памятника установили государственный флаг Украины.

Остатки памятника николаевцы разбирают.