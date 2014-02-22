В Николаеве повалили памятник Ленину (фото)

18:36, 22 февраля 2014
Политика
1

В Николаеве на главной площади только что свалили памятник Владимира Ленина.

Ленина в Николаеве больше нет / nikvesti

Об этом сообщает корреспондент НикВестей с места событий. 

По его словам, после того, как коммунальщикам не удалось краном поднять памятник, его просто столкнули автомобилем с постамента, в результате чего у Ленина отвалилась голова. 

Активисты сразу же залезли на памятник и спели гимн Украины. После этого на место памятника установили государственный флаг Украины.

Остатки памятника николаевцы разбирают. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter