В Николаеве повалили памятник Ленину (фото)
18:36, 22 февраля 2014Политика
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В Николаеве на главной площади только что свалили памятник Владимира Ленина.
Ленина в Николаеве больше нет / nikvesti
Об этом сообщает корреспондент НикВестей с места событий.
По его словам, после того, как коммунальщикам не удалось краном поднять памятник, его просто столкнули автомобилем с постамента, в результате чего у Ленина отвалилась голова.
Активисты сразу же залезли на памятник и спели гимн Украины. После этого на место памятника установили государственный флаг Украины.
Остатки памятника николаевцы разбирают.
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