Дочь Тимошенко сообщила, что едет в Харьков

Дочь лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения заявляет, что в ближайшее время посетит Харьков, чтобы встретить Юлию Тимошенко на свободе. Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"Я в ближайшее время поеду за мамой в Харьков. Я всем спасибо, кто стоял на Майдане три месяца, и завоевывал свободу для Украины", - сказала Евгения Тимошенко, комментируя сегодняшнее решение Верховной Рады Украины.

Читайте такжеСторонники Тимошенко собираются под больницей «Укрзализныци» в Харькове

Дочь Юлии Тимошенко выразила благодарность всем гражданам Украины, международному сообществу и депутатам, которые прилагали чрезвычайные усилия для освобождения ее матери. "Я благодарна за вашу помощь, вы помогли освободить маму. Это чрезвычайно эмоциональный момент для нашей семьи, для нашей команды и для всех украинцев. Я благодарна героям Украины. Мы скорбим о погибших героях", - сказала Евгения Тимошенко.

Как известно, сегодня Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Юлии Тимошенко из заключения на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.