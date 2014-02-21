Турчинов: Судьи, которые выносили неправосудные решения, в ближайшее время будут лишены должностей

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины".

Также, заявил Турчинов, преступники, которые стреляли в людей и отдавали преступные приказы, будут наказаны в соответствии с украинским законодательством.

"Верховная Рада уже проголосовала за отстранение Захарченко от исполнения обязанностей и.о. министра внутренних дел", - подчеркнул он, добавив, что «в преступлениях, к которым причастен бывший министр, будет разбираться новая прокуратура и судебная система".

Кроме того, Турчинов сообщил, что сейчас происходит координация работы руководства главков МВД с представителями самообороны Майдана для того, чтобы осуществлять совместные патрулирование города.

"В стране должен быть обеспечен правопорядок, даже тогда, когда одна власть уже фактически перестала существовать, а новая власть еще не сформирована", - сказал народный депутат, и обратился к гражданам Украины с просьбой поддерживать порядок и обеспечить восстановление демократии и правопорядка в Украине.