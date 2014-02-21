В столичных магазинах ажиотаж спадает, но в аптеках нет бинтов

Как передает корреспондент УНИАН, в частности в спальных районах столицы - Дарницком, Деснянском и Оболонском, подавляющее большинство людей, не делает массовых закупок продуктов и хлеба. Таких очередей, которые были замечены вчера, когда в кассы стояло десятки людей, не видно. Хлеб в магазинах есть в наличии. Также есть в наличии крупы и масло.

В то же время в столичных аптеках, сегодня сложно найти, в частности стерильные бинты, вату и медицинские повязки для фиксации. В аптеках объясняют это тем, что вчера был большой спрос на них, а сегодня к аптек их еще не завезли.