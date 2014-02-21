Рыбак оправдал свое вчерашнее отсутствие в ВР: была температура 39-40 градусов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании ВР после того, как внефракционный депутат Олег Ляшко предложил ему и первому заместителю председателя ВР Игорю Калетнику написать заявления об отставке.

В то же время Рыбак добавил, что вместе с руководителями фракций он до 6 часов утра работал над соглашением об урегулировании кризиса.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Верховная Рада собралась на экстренное заседание, чтобы принять решения, необходимые для остановки кровопролития.

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Это экстренное заседание ВР вел не спикер парламента Рыбак, а его заместитель Руслан Кошулинский, представитель «Свободы».

Депутаты приняли постановление, которым осудили применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыткам, истязаниям и другим преступлениям против человечности.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов Украины. В частности, постановление поддержали депутаты из фракций «Батькивщины» - 88, партии «УДАР» - 42, ВО «Свобода» - 36, внефракционные - 35.

Также «за» проголосовали 35 депутатов от Партии регионов, которые прибыли на заседание (всего во фракции ПР 205 депутатов).

Ни один из депутатов из фракции КПУ не пришел на экстренное заседание ВР.