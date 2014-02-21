В Чернигове разгромили офисы КПУ и ПР

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев событий, по окончании вечернего народного вече группа молодежи в касках и масках двинулись к офису КПУ, расположенному в жилом доме в центре города. Они не смогли взломать бронированные двери, но сломали решетку и разбили окна, и таким образом проникли внутрь. Оттуда вынесли партийные бумаги, флаги и устроили под офисом костер. Затем его потушили.

Нападению подвергся и бывший офис городской организации Партии регионов, где в двухэтажном здании располагается одно из городских коммунальных предприятий. Там радикалы побили окна и двери, внутри помещения молодежь поняла, что партийного офиса там нет, поэтому покинула его.

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Как сообщают местные СМИ, митингующие во время этих событий захватили майора милиции, работника сектора связей с общественностью УМВД, который снимал мероприятие на видеокамеру. Впоследствии его отпустили и вернули камеру. Также демонстранты взяли в плен, как они считали, ”работника одесской милиции ”, который был одет в гражданское и повели его на баррикаду. Пленный оказался работником черниговской милиции. Его освободил полковник Эдуард Гребенюк, заместитель начальника областной милиции.

В секторе общественных связей УМВД в области пока воздержались от каких-либо комментариев, объяснив, что всю ночь были на работе.

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Как сообщал УНИАН, утром 20 февраля в Киеве противостояние между милицией и митингующими обострилось. Со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.

Позже в МВД заявили, что выдали милиционерам огнестрельное оружие, и они имеют право ее применять.

По данным Минздрава, на утро 21 февраля число погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек. За медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.