Сухой, Зарубинский, Мирошниченко, Шуфрич и другие регионалы пришли в ВР

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от фракции ”УДАР” Павел Розенко.

Читайте такжеЯценюк призвал всех депутатов принять участие в экстренном заседании ВР ”Сухой, (Олег) Зарубинский, Мирошниченко, Шуфрич, (Игорь) Шаров, (Виталий) Грушевский и другие ведущие регионалы в зале заседаний ВР. Регионалы собираются в зале. Ждем остальных”, - написал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, экстренное заседание ВР ведет вице-спикер парламента Руслан Кошулинский. В сессионном зале зарегистрировались 227 народных депутатов.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировались 227 депутатов, заседание возобновлено

Сегодня 20 февраля, народный депутат от Партии регионов, который имеет неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, Сергей Тигипко заявил о формировании внутри фракции Партии регионов антикризисной депутатской группы для урегулирования политического кризиса в стране.