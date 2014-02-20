Добкин выступил против мирных переговоров с "экстремистами"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, такое мнение во время прямой линии газеты Комсомольская правда в Украине высказал председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

Губернатор также отметил, что в Харькове готовы не допустить в город вооруженных людей. По его словам, харьковчане даже «готовы физически охранять свои дома, свои семьи, и не допустить того ужаса, который сегодня происходит во Львове».

Читайте такжеДобкин хочет предоставить защищавшим админздания силовикам статус участников боевых действий«Как будет развиваться ситуация - так в Харькове и будут действовать. Вплоть до акций, во время которых мы физически не будем допускать сюда тех, кого не считаем ни братьями, ни своими соотечественниками. Тех, кого мы считаем вооруженной разъяренной толпой, тех, которые, не выбирая методов и не жалея человеческих жизней, пытаются удовлетворить какие-то только им известные животные потребности. Что из этого получится - покажет время», - сказал Добкин.

Добкин выразил убеждение, что до тех, кто переступил черту закона, необходимо применить самые жесткие меры.

«Я хотел бы более жестких действий в отношении тех, кто переступил черту закона так далеко, что уже не оставил себе шансов на возвращение. Сегодня мнения людей в нашей стране диаметрально противоположные: одни за то, чтобы было безобразие, другие за то, чтобы в стране был порядок. Я на стороне последних, а для этого необходимо, наводя порядок, призвать к ответу, наказать физически, а если будет нужно - уничтожить тех, кто с оружием в руках пытается сегодня убивать людей и диктовать свою волю пока еще правовом государстве Украина», - подчеркнул Добкин.