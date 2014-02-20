Оппозиция требует от Януковича идти на досрочные выборы

«Дорогие украинцы! Сегодня - решающий день.Триває кровопролития. Власть на глазах всего мира удается до кровавых провокаций.

Вооруженных преступников-тітушок выпустили на улицы бить людей, чтобы показать, будто существует какое-то противостояние между гражданами.

Но эти планы обречены! Мы должны сделать следующее: Первое. Депутатам Верховной Рады срочно собраться на 15 часов в парламенте, чтобы принять решение относительно выхода из кризиса. Второе. Перезагрузка власти. Президент Янукович должен пойти на досрочные президентские выборы. Это сейчас - единственный способ остановить насилие», - отметил Кличко.

Он также обратился к украинцев и призвал их к объединению. «Объединяйтесь для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Вместе с соседями и друзьями, не допускайте бесчинств на ваших улицах. Мы обязаны остановить кровопролитие!», - подчеркнул лидер Удара.