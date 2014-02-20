Митингующие вновь заняли Октябрьский дворец, один активист ранен пулей

Как передает корреспондент УНИАН, только что человека с пулевым ранением отнесли в гостиницу «Украина».

Со сцены Майдана объявляют о необходимости медиков на улицу Институтскую и на Европейскую площадь.

Сейчас активные действия прекратились.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. «Беркут» отошел к улице Ольгинской. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.