Митингующие вновь заняли Октябрьский дворец, один активист ранен пулей
09:45, 20 февраля 2014Политика
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Митингующие вновь заняли Октябрьский дворец и укрепляются на баррикадах на Майдане Независимости в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, только что человека с пулевым ранением отнесли в гостиницу «Украина».
Со сцены Майдана объявляют о необходимости медиков на улицу Институтскую и на Европейскую площадь.
Сейчас активные действия прекратились.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. «Беркут» отошел к улице Ольгинской. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.
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