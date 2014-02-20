На Майдане ранили 23 бойца "Беркута" и солдат внутренних войск

Об этом в эфире телеканала «112 » сообщил представитель МВД Сергей Бурлаков.

По его словам, правоохранители были ранены из огнестрельного оружия, по ним велся прицельный огонь.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о 28 погибших и более тысяче раненых.

Сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами.