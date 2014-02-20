Под ВР у "Беркута" - паника, они кричат о боевых патронах у митингующих
09:34, 20 февраля 2014Политика
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У «Беркута», который находится под Верховной Радой Украины, - паника, спецназовцы уходят в сторону метро «Арсенальная».
У "Беркута" - паника
Как передает корреспондент УНИАН, они кричат, что у митингующих, - боевые патроны.
Журналисты, которые были у парламента, также передвигаются в сторону «Арсенальной». В Мариинском парке остаются сторонники Антимайдана.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. «Беркут» отошел к улице Ольгинской и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.
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