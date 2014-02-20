Под ВР у "Беркута" - паника, они кричат о боевых патронах у митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, они кричат, что у митингующих, - боевые патроны.

Журналисты, которые были у парламента, также передвигаются в сторону «Арсенальной». В Мариинском парке остаются сторонники Антимайдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. «Беркут» отошел к улице Ольгинской и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.