"Беркут" бежит вверх по Институтской, милиция применила водомет и продолжает отстреливаться

Как передает корреспондент УНИАН, активные действия происходят возле консерватории.

Внутренние войска отступают по улице Институтской и дошли до моста возле Октябрьского дворца.

Также правоохранители оттащили водомет, он начал поливать митингующих.

Правоохранители отстреливаются и применяют светошумовые гранаты.

«Беркут» бежит вверх по Институтской.

Со сцены Майдана призывают не идти в наступление и занимать позиции на баррикадах.