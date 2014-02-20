"Беркут" бежит вверх по Институтской, милиция применила водомет и продолжает отстреливаться
09:15, 20 февраля 2014Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве продолжается противостояние между митингующими и правоохранителями.
"Беркут" отступает
Как передает корреспондент УНИАН, активные действия происходят возле консерватории.
Внутренние войска отступают по улице Институтской и дошли до моста возле Октябрьского дворца.
Также правоохранители оттащили водомет, он начал поливать митингующих.
Правоохранители отстреливаются и применяют светошумовые гранаты.
«Беркут» бежит вверх по Институтской.
Со сцены Майдана призывают не идти в наступление и занимать позиции на баррикадах.
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