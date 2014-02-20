"Беркут" бежит вверх по Институтской, милиция применила водомет и продолжает отстреливаться

09:15, 20 февраля 2014
Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве продолжается противостояние между митингующими и правоохранителями.

"Беркут" отступает

Как передает корреспондент УНИАН, активные действия происходят возле консерватории.

Внутренние войска отступают по улице Институтской и дошли до моста возле Октябрьского дворца.

Также правоохранители оттащили водомет, он начал поливать митингующих.

Правоохранители отстреливаются и применяют светошумовые гранаты.

«Беркут» бежит вверх по Институтской.

Со сцены Майдана призывают не идти в наступление и занимать позиции на баррикадах.

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