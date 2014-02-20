Эксперт: Янукович маневрирует между мыслями советников

04:55, 20 февраля 2014
Политика
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Председатель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук убежден, что обращение президента Украины Виктора Януковича, в котором он отметил, что всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, является лишь желанием маневрировать, чтобы сохранить власть.

Обращение Януковича является желанием маневрировать, чтобы сохранить власть.

"Одни представители настаивают на силовом сценарии, то есть хотят утопить страну в крови и любыми средствами показать кто в доме хозяин. Другие - говорят идти на компромисс. Тот же Ахметов призывает к мирному сценарию", - подчеркнул он в комментарии Gazeta.ua.

Кроме того, по его словам, "если сейчас будут введены санкции, то многие олигархи и представители Партии регионов лишатся своих активов на Западе и станут невыездными. Придется отдыхать за Уралом, а им это не нравится".

"То есть это обращение Януковича свидетельствует о желании маневрировать между такими сценариями. И тот факт, что он не договорился с оппозицией свидетельствует о том , что он не имеет собственного мнения", - подчеркнул он.

Напомним, президент Виктор Янукович обратился к украинскому народу по поводу сложной политической ситуации. В обращении он отметил , что сожалеет по поводу смертей на Майдане.

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