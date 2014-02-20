Эксперт: Янукович маневрирует между мыслями советников

"Одни представители настаивают на силовом сценарии, то есть хотят утопить страну в крови и любыми средствами показать кто в доме хозяин. Другие - говорят идти на компромисс. Тот же Ахметов призывает к мирному сценарию", - подчеркнул он в комментарии Gazeta.ua.

Кроме того, по его словам, "если сейчас будут введены санкции, то многие олигархи и представители Партии регионов лишатся своих активов на Западе и станут невыездными. Придется отдыхать за Уралом, а им это не нравится".

"То есть это обращение Януковича свидетельствует о желании маневрировать между такими сценариями. И тот факт, что он не договорился с оппозицией свидетельствует о том , что он не имеет собственного мнения", - подчеркнул он.

Напомним, президент Виктор Янукович обратился к украинскому народу по поводу сложной политической ситуации. В обращении он отметил , что сожалеет по поводу смертей на Майдане.