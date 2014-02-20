Эштон призывает всех ответственных лиц немедленно прекратить насилие в Украине



Об этом говорится в заявлении представителя Эштон относительно ухудшения ситуации в Украине, переданном УНИАН.

«В связи со стремительным ухудшением ситуации в Украине, Высокий представитель ЕС призывает всех ответственных лиц немедленно прекратить насилие. Она призывает власти и все политические силы осознать свою ответственность и начать поиск путей быстрой деэскалации ситуации - восстанавливая настоящий политический процесс», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что «Высокий представитель также призвала к проведению этого утра внеочередной встречи Политического и безопасности комитета Европейского Союза. Таким образом будут изучены все возможные варианты, включая те, что касаются ограничительных мер против ответственных за репрессии и нарушения прав человека в Украине».

ЕС будет оставаться в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Украине и с международным сообществом, говорится в заявлении, распространенном Представительством ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Площади и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.