Завершилась встреча лидеров оппозиции с Януковичем
22:04, 19 февраля 2014Политика
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Только что завершилась встреча трех лидеров оппозиции - Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока - с Президентом Украины Виктором Януковичем в Администрации Главы государства.
Оппозиция проводит переговоры с рабочей группой
Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Батькивщина», переговоры касались мирного урегулирования социально - политического кризиса в Украине.
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Сейчас проходит встреча лидеров оппозиции с членами рабочей группы по урегулированию кризиса, отметили в пресс -службе.
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