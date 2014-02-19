Завершилась встреча лидеров оппозиции с Януковичем

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Батькивщина», переговоры касались мирного урегулирования социально - политического кризиса в Украине.

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Сейчас проходит встреча лидеров оппозиции с членами рабочей группы по урегулированию кризиса, отметили в пресс -службе.