Обама призвал украинскую армию не вмешиваться в конфликт и пригрозил последствиями

Об этом Обама заявил после прибытия в Мексику на международный саммит, добавив, что по мнению США, именно украинская власть несет главную ответственность за то, чтобы к протестующим ставились в соответствующий ненасильственным способом.

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Американский лидер также призвал к невмешательства украинской армии в конфликт, который должны решать гражданские. По словам американского Президента, насилие в Украине привлекло к себе внимание целого мира.

Ранее посол США в Украине сообщил о введении адресных санкций американским правительством против украинских чиновников, причастных к насилию и чрезмерного применения силы против протестующих. Однако, фамилии должностных лиц не было названо, что является обычной дипломатической практикой.