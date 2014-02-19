США применили санкции против украинских чиновников, виновных в насилии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США Джеффри Пайетт заявил журналистам после брифинга министра иностранных дел Леонида Кожары с представителями дипмиссий в Украине.

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"Мы уже говорили, что все инструменты нашей политики сейчас выложены на стол, и я ожидаю, что вскоре из Вашингтона прозвучат новые заявления. Мы очень четко дали понять нашу позицию. Об осуждении насилия в контексте Майдана и, в то же время, высказались за то, что права на мирный протест должны быть защищены. В этот кризисный момент в Украине мы надеемся на лидерскую роль Президента Януковича. И мы надеемся, что он воспользуется шансом вернуть свою страну на путь к демократическому и процветающему будущему», - сказал американский посол.