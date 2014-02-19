Силовики строят баррикады на Грушевского
15:28, 19 февраля 2014Политика
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Милиция укрепляет собственные баррикады на Грушевского.
На Грушевского построили бетонную баррикаду / @LevchenkoVic
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Работники милиции строят на улице Грушевского бетонные баррикады, чтобы защититься от возможной атаки евромайдановцев.
Ранее сообщалось, что вчера милиция выбила активистов с Грушевского и атаковала Евромайдан.
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