Силовики строят баррикады на Грушевского

15:28, 19 февраля 2014
Политика
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Милиция укрепляет собственные баррикады на Грушевского.

На Грушевського побудували бетонну барикаду / @LevchenkoVic

Об этом сообщает Еспресо.TV

Работники милиции строят на улице Грушевского бетонные баррикады, чтобы защититься от возможной атаки евромайдановцев. 

Ранее сообщалось, что вчера милиция выбила активистов с Грушевского и атаковала Евромайдан.

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