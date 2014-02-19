Силовики строят баррикады на Грушевского

Милиция укрепляет собственные баррикады на Грушевского.

Об этом сообщает Еспресо.TV. Работники милиции строят на улице Грушевского бетонные баррикады, чтобы защититься от возможной атаки евромайдановцев. Ранее сообщалось, что вчера милиция выбила активистов с Грушевского и атаковала Евромайдан. Читайте такжеМилиция открыла почти 40 уголовных дел за умышленные убийства и массовые беспорядки

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