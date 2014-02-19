На Крещатик прибыли новые отряды Внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, к Майдану Незалежности с улицы Грушевского спустились 4 автобуса с силовиками. В каждом автобусе примерно по 30 человек.

Кроме того, со стороны Украинского дома периодически подтягиваются колонны бойцов по 40 человек.

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