На Крещатик прибыли новые отряды Внутренних войск
15:21, 19 февраля 2014Политика
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Отряды Внутренних войск МВД на Крещатике со стороны Европейской площади пополнили ”свежими” бойцами.
Отряды Внутренних войск на Крещатике пополнили ”свежими” бойцами
Как передает корреспондент УНИАН, к Майдану Незалежности с улицы Грушевского спустились 4 автобуса с силовиками. В каждом автобусе примерно по 30 человек.
Кроме того, со стороны Украинского дома периодически подтягиваются колонны бойцов по 40 человек.
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