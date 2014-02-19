В Чернигове собирают средства и лекарства для столичного Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, началось собрание с заупокойной литии о погибших вчера во время столкновений активистов Евромайдана в Киеве, которую отслужил о. Евгений (Орда), священник Екатерининской церкви в Чернигове. Он отметил, что люди умерли за Украину, чтобы было государство. Также он подчеркнул, что существующая власть нуждается в изменении.

Активисты черниговского Евромайдана сообщили присутствующим, что собирают средства для столицы и медикаменты. Кроме того, начали запись добровольцев, которые смогут разместить дома раненых из Киева, записывают медиков, которые могут оказывать помощь.

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По словам общественного деятеля Станислава Тавлуя, раненых нельзя отдавать в больницы и он готов взять к себе в двухкомнатную квартиру двух раненых, и призвал других последовать его примеру.

На черниговском Евромайдане также началась запись тех, кто может ехать своим автомобилем в столицу. Женщина, которая сегодня вернулась из Киева, дала некоторые рекомендации, как доехать, поскольку выезд из Чернигова и путь в столицу контролируют несколько блок-постов с участием не только работников ГАИ, но и внутренних войск.

”Поднимайте всех, иначе погибнем, всеми возможными и невозможными способами должны быть в Киеве”, - призвал черниговцев координатор областной организации ВО ”Майдан” Александр Бондарев.

Он также отметил необходимость возвращения домой черниговских правоохранителей, которые сейчас находятся в Киеве.