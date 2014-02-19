Европарламент созывает срочную пресс-конференцию относительно Украины

05:33, 19 февраля 2014
Политика
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В среду, 19 февраля, в 11:00 в Европейском парламенте будет созвана срочная пресс-конференция с участием вице-президента Европарламента Яцека Сариуша-Вольского и председателя комитета иностранных дел Эльмара Брока.

Европарламент / Фото : REUTERS

Об этом сообщила в своем блоге на "Украинской правде" Руслана Лыжичко.

Ожидается максимальное количество европейских масс-медиа.

"Буду требовать немедленных санкций и приезда международных наблюдательных миссий в Украину.  В частности, известно, что ОБСЕ уже рассматривает возможную миссию, над чем я работала еще четыре дня назад в Вене.

Буду делать все возможное, чтобы привезти в Киев как можно больше международных политиков и представителей независимых международных организаций.

Единственный возможный путь прекращения эскалации жестокости - отставка Януковича!", - пишет Руслана.

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