Европарламент созывает срочную пресс-конференцию относительно Украины
05:33, 19 февраля 2014Политика
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В среду, 19 февраля, в 11:00 в Европейском парламенте будет созвана срочная пресс-конференция с участием вице-президента Европарламента Яцека Сариуша-Вольского и председателя комитета иностранных дел Эльмара Брока.
Европарламент созывает срочную пресс-конференцию относительно Украины / Фото : REUTERS
Об этом сообщила в своем блоге на "Украинской правде" Руслана Лыжичко.
Ожидается максимальное количество европейских масс-медиа.
"Буду требовать немедленных санкций и приезда международных наблюдательных миссий в Украину. В частности, известно, что ОБСЕ уже рассматривает возможную миссию, над чем я работала еще четыре дня назад в Вене.
Буду делать все возможное, чтобы привезти в Киев как можно больше международных политиков и представителей независимых международных организаций.
Единственный возможный путь прекращения эскалации жестокости - отставка Януковича!", - пишет Руслана.
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