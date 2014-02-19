Европарламент созывает срочную пресс-конференцию относительно Украины

Об этом сообщила в своем блоге на "Украинской правде" Руслана Лыжичко.

Ожидается максимальное количество европейских масс-медиа.

"Буду требовать немедленных санкций и приезда международных наблюдательных миссий в Украину. В частности, известно, что ОБСЕ уже рассматривает возможную миссию, над чем я работала еще четыре дня назад в Вене.

Буду делать все возможное, чтобы привезти в Киев как можно больше международных политиков и представителей независимых международных организаций.

Единственный возможный путь прекращения эскалации жестокости - отставка Януковича!", - пишет Руслана.