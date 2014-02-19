Медкоординатор Майдана: частые ранения - в голову и глаза



В комментарии Радио Свобода она рассказала, среди прочего, что одной из причин смертей было прямое попадание в сердце и в брюшную полость.

Ольга Богомолец заявила, что многим людям медики не смогли оказать необходимой помощи, потому что бригады «скорой помощи» не могли проехать к раненых.

«Скорые помощи до нас не доезжали. Мы были утром в медицинском пункте в Доме офицеров. «Скорые помощи» в течение нескольких часов туда не ездили. Поэтому пациенты пострадали также вследствие того, что им была предоставлена лишь первичная помощь, и мы не могли передать их в реанимацию», - рассказала она.

По последним пока данным, в ночь на среду число погибших участников протестов выросло до 20 человек. Раненых сотни, а вместе с легко ранеными, которых врачи сразу отпускают за нехватки мест в больницах, - возможно, и тысячи. Министерство внутренних дел, со своей стороны, сообщает о семи погибших своих бойцов и более 270 раненых.