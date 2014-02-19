Тернополь охватили массовые протесты: протестующие подожгли райотдел милиции
В Тернополе возмущены протестующие подожгли городской отдел милиции и штурмовали областную госадминистрацию.
В помещении выбили окна, туда летят коктейли Молотова, сообщает местное издание Сутки.
Тем временем, люди активно разбирают мостовую. Кроме этого перевернуты машины и правоохранителей. С машин снимают шины и бросают в огонь.
Сначала пожарных не пускали к месту, однако сейчас, по словам очевидцев, пламя уже достигло второго этажа.
Читайте такжеВо Львове протестующие захватили прокуратуру, военный арсенал и здание УМВД (фото)
Поэтому было решено пропустить спасателей, чтобы те потушили пламя.
Как пишут тернопольськие СМИ, милиционеров, которых выводили из здания, заставляли становиться на колени.
Также столкновения продолжались около ОГА.
В то же время, свободовец Александр Аронец на свой странице в Facebook сообщает, что митингующие в Тернополе заняли прокуратуру и курят "все дела против украинских героев".