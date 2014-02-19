Тернополь охватили массовые протесты: протестующие подожгли райотдел милиции

В помещении выбили окна, туда летят коктейли Молотова, сообщает местное издание Сутки.

Тем временем, люди активно разбирают мостовую. Кроме этого перевернуты машины и правоохранителей. С машин снимают шины и бросают в огонь.

Сначала пожарных не пускали к месту, однако сейчас, по словам очевидцев, пламя уже достигло второго этажа.

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Поэтому было решено пропустить спасателей, чтобы те потушили пламя.

Как пишут тернопольськие СМИ, милиционеров, которых выводили из здания, заставляли становиться на колени.

Также столкновения продолжались около ОГА.

В то же время, свободовец Александр Аронец на свой странице в Facebook сообщает, что митингующие в Тернополе заняли прокуратуру и курят "все дела против украинских героев".