Украинцы в Нью-Йорке из-за убийств в Киеве пикетировали ООН

“Украинское правительство: прекрати убивать своих людей!” - акцию протеста с таким названием провели украинцы под штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, сообщает VIDIA.

Активисты из группы “Вместе” организовали срочный митинг в связи с беспорядками на улицах Киева и жертвами противостояний. Под стенами штаб-квартиры ООН собрались несколько десятков митингующих, которые требовали остановить насилие в Украине и немедленно ввести санкции против его виновников.

Добавим, украинцы в Вашингтоне также запланировали на сегодня акцию протеста под стенами украинского посольства в Вашингтоне.

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Также украинцы в Риме провели сегодня митинг у посольства США в Италии и требовали санкций.

Напомним, в Киеве продолжаются столкновения между протестующими и силовиками. По меньшей мере 9 человек погибли. Беркут продолжает штурмовать Майдан.