Кабмин перевел Киев на осадное положение - въезд в столицу ограничен

"В связи с массовыми беспорядками и с целью недопущения человеческих жертв и эскалации конфликта просим граждан Украины принять во внимание то, что движение транспорта в сторону Киева будет ограничено с 00:00 19 февраля 2014 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве было полностью остановлено движение метро, а въезд в Киев по основным магистралям страны был существенно ограничен.

На данный момент в Киеве наблюдается транспортный коллапс. Метро не работает, центр города заблокирован, движение по основным дорогом крайне затруднено из-за большого скопления автомобилей.

Читайте такжеИз-за остановки метро в Киеве практически полностью прекратилось движение транспорта

Наземный транспорт переполнен, люди часами стоят на остановках. В свою очеред таксисты уже подняли цены в несколько раз.