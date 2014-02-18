Возле станции метро "Крещатик" на Институтской найдены тела еще двух погибших

Один из погибших - мужчина имел при себе пенсионное удостоверение серия ММ №848773, выданное в Кировограде на имя Никитин Николай Семенович, пишет Тиждень.uа

Кроме этого, он имел при себе паспорт гражданина Грузии на имя Zurab KHURTSIA №620075680, выданный посольством Грузии в Украине. Дата рождения - 29 июля 1960 году. Фото на обоих документах - идентичны и соответствуют лицу погибшего.

Вторая погибшая - женщина средних лет. При себе имел удостоверение ликвидатора чернобыльской катастрофы на имя Дворянець Антонина № 073155.

Напомним, ранее врач и общественный активист Ольга Богомолец подтвердила гибель трех протестующих во время столкновений с силовиками в Киеве 18 февраля.