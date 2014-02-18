Часть депутатов сегодня останется на ночь в ВР - Богословская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам народный депутат Инна Богословская (внефракционная).

По ее словам: “Сейчас речь идет об оппозиционных депутатах и внефракционных”.

Она прибавила, что в настоящее время в парламенте осталось несколько депутатов от фракции ПР и “это их индивидуальное решение и оно достойное”.

В то же время Богословская прибавила, что в парламенте “мы видим, что большинства нет (речь идет о переформатировании большинства в ВР — УНИАН)”.

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Она выразила надежду, что депутаты все же сегодня проголосуют за возвращение к Конституции 2004 года.

“Я вам честно скажу - у меня очень плохие предчувствия. Я считаю, что если мы сегодня не решим этот вопрос, то у нас может реально ночью гореть украинский парламент”, - отметила Богословская.