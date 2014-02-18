Рыбак находится в своем кабинете и нормально себя чувствует - Царев
13:57, 18 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак находится в своем кабинете и нормально себя чувствует.
Фото: Олег Царев
«Богословская в очередой раз сказала неправду. Она сказала, что спикер В.Рыбак уехал на скорой из ВР. Мы с Владимиром Васильевичем у него в кабинете», - подписал Царев фотографию, где они вдвоем стоят посреди кабинета спикера и улыбаются.Это следует из фотографии, опубликованой на страничке Facebook народным депутатом от Партии регионов Олегом Царевым.
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Как сообщал УНИАН со ссылкой на народного депутата Украины Давида Жванию, Рыбаку вызывали скорую медицинскую помощь. По словам Жвании, есть подозрение на гипертонический криз.
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