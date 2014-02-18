Митингующие не планируют штурмовать здание ВР - Луценко

10:59, 18 февраля 2014
Политика
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Впрочем, политик не исключает, что люди будут очень разгневаны, если парламент откажется регистрировать постановления об изменении Конституции. 

Юрий Луценко утверждает, что митингующие не планируют штурмовать здание ВР

Митингующие не планируют штурмовать здание Верховной Рады.

Об этом в комментарии УНИАН заявил бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, находящийся в эпицентре противостояния на углу улиц Институтской и Шелковичной.

“Но если они проголосуют за правительство, или откажутся регистрировать постановление об изменении Конституции, люди будут очень разгневаны”, - сказал Луценко и прибавил, что на данный момент задача митингующих - пикетировать ВР.

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Противостояние на углу Институтской и Шелковичной продолжается. К месту события подъехали две скорые.

Митингующие начали разбирать мостовую на тротуарах, чтобы бросать ею в бойцов спецподразделений, которые применяют против людей свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

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