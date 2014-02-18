Митингующие не планируют штурмовать здание ВР - Луценко

Митингующие не планируют штурмовать здание Верховной Рады.

Об этом в комментарии УНИАН заявил бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, находящийся в эпицентре противостояния на углу улиц Институтской и Шелковичной.

“Но если они проголосуют за правительство, или откажутся регистрировать постановление об изменении Конституции, люди будут очень разгневаны”, - сказал Луценко и прибавил, что на данный момент задача митингующих - пикетировать ВР.

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Противостояние на углу Институтской и Шелковичной продолжается. К месту события подъехали две скорые.

Митингующие начали разбирать мостовую на тротуарах, чтобы бросать ею в бойцов спецподразделений, которые применяют против людей свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.