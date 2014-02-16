Закон об амнистии вступает в силу с 17 февраля - генпрокурор

Об этом УНИАН сообщила пресс - служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на генпрокурора Виктора Пшонку.

Таким образом, с понедельника, согласно этому закону, с подозреваемых у совершении массовых беспорядков во время акций Евромайдана снимаются обвинения и закрываются уголовные производства.

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«Согласно статье 10 Закона Украины от 29 января 2014 № 737- VII «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» сообщаю, что согласно информации Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и местных органов власти участниками массовых акций протеста фактически совершена совокупность действий, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона» , - говорится в сообщении.

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«В связи с публикацией этого сообщения указанный Закон вводится в действие с 17 февраля 2014 года и предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших в период 27 декабря 2013 по 2 февраля 2014 преступления, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, закрытия соответствующих уголовных производств, а также освобождение от административной ответственности лиц, к которым применен административный арест», - заявили в ГПУ.