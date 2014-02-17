На лечении в Польше находятся 10 украинцев, пострадавших во время акций протеста

Об этом пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский написал в Twitter, подчеркнув, что в Польше в общей сложности лечатся 10 украинцев.

На прошлой неделе в польские больницы прибыли двое пострадавших украинцев.

«Еще трое раненых из Киева прибыли в Варшаву в прошлую субботу для лечения. Имеем сейчас группу 10 человек. Лечение проходит хорошо», - написал Войчеховский.

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Раньше он заявлял, что Польша сможет принять больше 10 украинцев, и отмечал, что не установлен какой-то лимит количества людей.

По словам пресс-секретаря МИД Польши, все будет зависеть от развития ситуации и от потребностей в лечении.

Как сообщал УНИАН, Польша сообщила о приезде 6 февраля первых четырех пострадавших в результате столкновений в Киеве. Еще один украинец прибыл 8 февраля.